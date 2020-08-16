شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، السبت، الحدود الدنيا للمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسى المقبل، والتى من المقرر أن تبدأ السبت المقبل، ولمدة 5 أيام.

وقالت الوزارة فى بيان، إن عدد المتقدمين للمرحلة الأولى للتنسيق والبالغ عددهم 149 ألفا و685 طالبا، منهم 30 ألفا و855 طالبا بالشعبة العلمية، و16 ألفا و665 بالهندسية و102 ألف و165 بالأدبية، بحد أدنى 400 درجه بنسبة 97.60% لعلمى علوم، و387 درجة بنسبة 94.40% للرياضيات، و327.5 درجة للأدبى، بنسبة 79.90%.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن تسجيل الرغبات إلكترونيا عن طريق شبكة الإنترنت والخدمة مجانية ومتاحة من خلال موقع التنسيق، وسيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التى أقرتها منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة، وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعى بما يضمن سلامة الجميع.

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على التنسيق، إنه تقرر فتح هذه المعامل اعتبارا من الـ9 صباحا وحتى الـ3 عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى- الكمامة- حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وأضاف أنه يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصى أو أى حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، وينتهى إدخال أو تعديل الرغبات الـ7 مساءً فى آخر يوم للمرحلة.

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الدور الثانى لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019 - 2020 ستبدأ السبت 22 أغسطس، وتستمر حتى الأربعاء 3 سبتمبر.

وقالت الوزارة فى بيان صحفى أمس، إن الطلاب سيؤدون امتحان اللغة العربية 22 أغسطس، واللغة الأجنبية الثانية 23 أغسطس، وهو أيضا موعد استلام كراسات الامتحان للمواد التى لا تضاف للمجموع للطلاب الذين لم يجتازوا تلك المواد، بالإضافة إلى كراسة مادة اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية فقط.

كما أن الطلاب سيؤدون الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية» شعبة الرياضيات، 24 أغسطس، ومادتى الفيزياء والتاريخ، 26 أغسطس، واللغة الأجنبية الاولى، 27 أغسطس، ومادتى الكيمياء والجغرافيا، 29 أغسطس، ومادة الديناميكا، 30 أغسطس، ومواد الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل»، 31 أغسطس، وتختتم الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر بامتحانات الأحياء، الفلسفة والمنطق، الاستاتيكا.

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وأعلن المجلس الأعلى للجامعات، تفويض اللجنة العليا للتنسيق، بتحديد عدد المقبولين بالجامعات، بناء على نتائج الثانوية العامة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، والسعة الاستيعابية لكل كلية واستراتيجية التنمية المستدامة «مصر ٢٠٣٠».

وأفاد المجلس فى بيان له، أمس، أنه اعتبارًا من تنسيق القبول فى العام الجامعى 2020/2021 سيتم إدراج كليتى الهندسة والعلوم بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل ضمن برنامج التنسيق الإلكترونى ليتم القبول بهما ضمن رغبات الطلاب «75 رغبة».