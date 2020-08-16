شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع محور كلابشة فوق النيل بأسوان × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد مشروع محور كوبرى كلابشة بمحافظة أسوان، واحدا من المشروعات الكبرى لهيئة الطرق والكبارى بوزارة النقل داخل صعيد مصر، والذى يأتى تنفيذه ضمن 4 محاور عرضية فوق النيل بمحافظتى أسوان وقنا، لتحقق هذه المشروعات الهدف منها، فى ربط شرق النيل بغربه وتسهيل حركة التجارة والنقل.

ويستعرض ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن مشروع محور كلابشة بمحافظة أسوان، والذى أوشك على الانتهاء منه وافتتاحه:

1- يعد مشروع محور كوبرى كلابشة من المحاور العرضية فوق النيل بمحافظات الصعيد.

2- يقع بمحافظة أسوان، بنطاق مركز كوم أمبو.

3- تنفذه الهيئة العامة للطرق والكبارى.

4- تبلغ تكلفته 1,050مليار جنيه.

5- ويبلغ طوله 23 كم.

6- وعرضه 21 متر.

7- حارة مرورية بعرض 7.50 م لكل اتجاه.

8- يشمل 10 كبارى ، منها 5 كبارى رئيسية وهى ( كوبرى على الطريق الصحراوى الغربى – كوبرى على الطريق الزراعى الغربى – كوبري أعلي نهر النيل – كوبرى أعلى مصرف الملاح الكبير – كوبرى الطريق الزراعى الشرقى ) و 5 كبارى.

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9- كما يشمل 5 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

10- تكمن أهمية المحور فى ربط الطريق الصحراوى الغربى بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الشرقي ( القاهرة – أسوان ) شمال مدينة كوم امبو محافظة أسوان.