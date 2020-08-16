شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. مراحل تقديم طلب التصالح فى مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نص القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 على تُشيكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين فى المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تكون برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية".

وفيما يلى نستعرض مراحل تقديم طلب التصالح من البداية ومراحله والمدة الزمنية اللازمة للبت فيه ودور اللجنة فى هذا الأمر وفقا لطبيعة عملها التى كفلها لها الدستور.

حيث تتولى اللجنة المنصوص عليها البت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع ما يلى:

1. إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.

2. تكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى.

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3.التقرير الهندسى مستخرج من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين.

4. التقرير الهندسى يتضمن عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.

5 يعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

6. تنتهى اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.

7. لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة التى حددها القانون.