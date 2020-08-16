شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار منزل بالمنوفية واستخراج 3 مصابين من تحت الأنقاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منذ قليل قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية انهيار منزل مكون من 3 طوابق، مما أدى إلى وقوع إصابات بين سكانه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بانهيار منزل بقرية شنوان ووجود مصابين، فأمر على الفور قوات الحماية المدنية باتخاذ اللازم وإخراج كافة الأهالى.

وأكدت التحريات الأولية أن الانهيار حدث نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز فى مستودع أنابيب أسفل المنزل، نتيجة قيام ابن صاحب المستودع بتعبئة أسطوانات غاز صغيرة من أنابيب البوتاجاز، مما أدى إلى انفجار أنابيب كبيرة، وأنه لا توجد وفيات حتر الآن وجار حصر الإصابات.

وأكد الدكتور أحمد سمير، مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، استخراج 3 مصابين من أسفل العقار المنهار فى قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، موضحا أن الحالة الصحية للمصابين جيدة ولا توجد إصابات خطيرة.

وأضاف مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية أن الإصابات عبارة عن حروق وكدمات متفرقة بالجسم، مؤكدا أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى بشبين الكوم لتلقى العلاج اللازم.

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ونفى مدير إدارة الطوارئ ما يتردد عن تسجيل أى وفيات فى العقار المنهار، موضحا أنه لم يتم الإخطار بأى حالات جديدة.