شكرا لقرائتكم خبر عن والد أحد الشهداء عن نعى "الأطباء" للإرهابى عصام العريان: نعيتم القاتل واعتذاركم مرفوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من الجدل أثارها نعي نقابة الأطباء للإرهابى الإخوان عصام العريان، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، بكلمات أثارت غضب واستنفار العديد من الموطنين الذين ابدوا اندهاشهم من نعى النقابة لقيادى إخواني شارك فى ترويع وإرهاب المواطنين .



اول تعليق من جانب والد الشهيد على فيس بوك

النعى الذى حذفته النقابة لاحقا أثار غضب وحزن أحد أهالي الشهداء وهو إبراهيم عبد المولي والد الشهيد عمر إبراهيم، حيث علق على الأمر بوضع صورة ابنه والتعليق عليها بكتابة:"النقابة لم تنعيك ولكن نعت من قتلك أنا اسف يا ابني".





Advertisements

ورغم اعتذار النقابة في وقت لاحق مؤخراً عما بدر منها إلا أن والد الشهيد لم يتقبل اعتذارهم واستمر في التعبير عن غضبه وحزنه بكتابة كلمات أخرى، قائلا: "اعتذاركم غير مقبول"، وذلك بعدما وصف النقابة فى وقت سابق بأنها إرهابية طالما تنعى أسرة إرهابي محكوم عليه بالسجن .





ونشر والد الشهيد صورة تتضمن التصويت داخل مجلس النقابة على قرار نعي عصام العريان، وعلق عليها بكتابة: "يا ريت كل الناس تشيير محضر الاجتماع الفضيحة علشان الناس خلوا الناس تعرف أسامي الخرفان في المجلس".