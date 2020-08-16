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شكرا لقرائتكم خبر عن والد أحد الشهداء عن نعى "الأطباء" للإرهابى عصام العريان: نعيتم القاتل واعتذاركم مرفوض والان مع تفاصيل الخبر
اول تعليق من جانب والد الشهيد على فيس بوك
النعى الذى حذفته النقابة لاحقا أثار غضب وحزن أحد أهالي الشهداء وهو إبراهيم عبد المولي والد الشهيد عمر إبراهيم، حيث علق على الأمر بوضع صورة ابنه والتعليق عليها بكتابة:"النقابة لم تنعيك ولكن نعت من قتلك أنا اسف يا ابني".
ورغم اعتذار النقابة في وقت لاحق مؤخراً عما بدر منها إلا أن والد الشهيد لم يتقبل اعتذارهم واستمر في التعبير عن غضبه وحزنه بكتابة كلمات أخرى، قائلا: "اعتذاركم غير مقبول"، وذلك بعدما وصف النقابة فى وقت سابق بأنها إرهابية طالما تنعى أسرة إرهابي محكوم عليه بالسجن .
ونشر والد الشهيد صورة تتضمن التصويت داخل مجلس النقابة على قرار نعي عصام العريان، وعلق عليها بكتابة: "يا ريت كل الناس تشيير محضر الاجتماع الفضيحة علشان الناس خلوا الناس تعرف أسامي الخرفان في المجلس".
والد الشهيد عمر ابراهيم على فيس بوك
كانت هذه تفاصيل خبر والد أحد الشهداء عن نعى "الأطباء" للإرهابى عصام العريان: نعيتم القاتل واعتذاركم مرفوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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