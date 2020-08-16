أخبار مصر | الرئيس يصدق على قانون استقطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الرئيس يصدق على قانون استقطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الجريدة الرسمية، القانون رقم 170 لسنة 2020، بعد أن صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي من شأنه المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، باستقطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة و0.5% من المعاشات لمدة عام رسميًا.

ويبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من شهر يوليو 2020، ولمدة 12 شهرًا، يُستقطع شهريًا نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين؛ وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.