أخبار مصر | شباب الصحفيين: نقيب الأطباء وطاهر يدعمان الإخوان الإرهابية ويكشفان عن وجههما القبيح

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر شباب الصحفيين: نقيب الأطباء وطاهر يدعمان الإخوان الإرهابية ويكشفان عن وجههما القبيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت جبهة شباب الصحفيين أن الاخوانيان حسين خيري نقيب الأطباء ورفيقه في النضال الوهمي إيهاب طاهر عضو مجلس اداره النقابة يكشفان عن وجههما القبيح ويدعمان بكل صراحه ووضوح جماعة الإخوان الإرهابية.

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: هل تقبل نقابة الأطباء وأعضائها الشرفاء بوصمة العار التي لحقت بهم نتيجة ظهور الاخوانين حسين خيري وايهاب طاهر على حقيقتهما أم هو الغباء السياسي الإخواني المعتاد؟

أضاف طوالة: هل يقبل الأطباء الشرفاء تلك المواقف الصريحة من اخوانيين يجاهران بانتمائهما دون خجل؟ وهل يفرض الإخواني إيهاب طاهر موافقة وتوجهاته السياسية على كل الأطباء دون رادع؟ وما هو تعقيب الأطباء على تلك التجاوزات المستمرة.

أشار رئيس الجبهة إلي أنه هل من المصادفة البحتة عندما يرتدي نقيب الأطباء وعضو المجلس رداء الإخوان القبيح.. وفي هذا التوقيت الذي يعد موسم الأكاذيب الإخوانية المتواصلة منذ سنوات على خلفية ذكرى اعتصام رابعة المسلح.