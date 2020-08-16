شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الجماعات الإرهابية ترفع شعار «انصر أخاك ظالما أو مظلوما حتى لو كان قاتلاً» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن أولوية الهجرة المعاصرة هي هجر الجماعات الإرهابية وأفكارها الظلامية المتطرفة، مشددا على أن الهجرة تتطلب تحرير العقل من الأفكار الهدامة، وأن واجب العلماء هو دحر الأفكار السامة لهذه الجماعات.

وأضاف وزير الأوقاف، في تصريحات مساء السبت، أننا نتعلم من الهجرة النبوية الشريفة دروسًا عظيمة كل عام بما يناسب الحال والزمان، وإذا كانت الهجرة الحقيقية هي ترك ما نهى الله عنه، وأنه لا هجرة دينية من مكان إلى آخر بعد فتح مكة، فلا هجرة بعد الفتح، مضيفا أن «المهاجر مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ»، والأولوية في عصرنا الراهن هي في الفكاك والفرار من أسر جماعات الفتنة والضلال، وهجر الجماعات الإرهابية وأفكارها الظلامية المتطرفة، وتحرير العقل من الأفكار الهدامة.

وتابع وزير الأوقاف: «واجب العلماء هو البيان، ودحر الأفكار السامة لهذه الجماعات، وتفنيدها، وبيان زيفها وزيغها، وانحرافها عن جادة الصواب، فحيث وجدت هذه الجماعات وتلك الميليشيات المأجورة التي تتناحر تناحر الجاهلية الأولى، وترفع شعار «انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وتزيد عليه حتى لو كان فاجرًا أو كاذبًا أو قاتلاً».

وأوضح وزير الأوقاف أن المفهوم الصحيح للهجرة يتطلب الهجرة من براثن الجماعات الإرهابية إلى رحابة الدولة، وتقوية مؤسساتها على نحو ما صنع نبينا (صلى الله عليه وسلم) في إقامة وبناء الدولة بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، كما تقتضي الهجرة التحول من الكذب إلى الصدق، ومن الشح إلى الكرم وإلى مكارم الأخلاق، وتقتضي كذلك التحول إلى الجد والعمل والإتقان، والتحول من الأثرة والأنانية إلى التراحم والتكافل، ومن السلبية إلى الإيجابية في جميع جوانب ومناحي حياتنا.