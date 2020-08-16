شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة إستشاري أطفال بميت غمر متأثرا بإصابته بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت نقابه أطباء الدقهلية، الدكتور جميل عطاالله يوسف، استشاري الأطفال بميت غمر، والذي توفى متأثرا بإصابته بفيروس «كورونا» المستجد.

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إن الدكتور الراحل كان يعمل استشاري أطفال على المعاش، وهو خريج دفعة عام 1981 من جامعة طنطا ومقيم بمدينة ميت غمر.

وأضاف أنه تم ضم الدكتور جميل عطا الله إلى قائمة الشرف لأطباء الواجب، والتي تضم 18 طبيبا آخرين من شهداء معركة «كورونا».

وكانت نقابة أطباء الدقهلية أعلنت عن قائمة شرف تضم شهداء النقابة من مصابى كورونا وهم: الدكتور عبداللطيف دبور، أخصائي المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام، والدكتور عبدالرحيم إبراهيم شرف الدين، استشاري النسا والولادة بمستشفى أجا المركزي، والدكتور يوسف صبري المزين، أخصائي الجراحة بمستشفى دميره المركزي، والدكتور طارق حسين مخيمر، أخصائي الأنف والأذن بمستشفى زين بالكويت، والدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف .

كما تضم الدكتور سامي مخلص، مدير صحة المنزلة السابق، والدكتور على هويدي، مدير حميات شربين سابقا، والدكتور أحمد الزفتاوي، استشاري أمراض الصدر بمستشفى صدر المنصورة سابقا، والدكتور أحمد يحيى، استشاري العظام بمجمع الملك فيصل بالطائف بالسعودية، والدكتور زكريا المتولي نعيم، استشاري الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي سابقا، والدكتور أيمن عبدالغفار الدسوقي، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، بكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتورة سلوى فرحات مدير عزل مستشفى المطرية المركزي، والدكتور رزق أحمد عبدالله، أخصائي النساء والولادة، ومدير مستشفى بطره والدكتور محمد عيد، استشاري الجراحة في مستشفى المنصورة العام القديم سابقا، والدكتور على المرسى استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى دكرنس العام، والدكتور عبدالوهاب السعدني استشاري الأطفال ورئيس قسم الأطفال بمستشفى المنصوره الدولي .

Advertisements