شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج أعمال سحر لتعطيل الزواج والكراهية بين الأفراد من مقابر إسنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر أبناء محافظة الأقصر، فى حملاتهم اليومية لمكافحة والقضاء على الأعمال السحرية المكتشفة بالمقابر، حيث واصلت لجنة تنظيف المقابر بإسنا عمليات تنظيف واستخراج أعمال سحرية من مقابر قرى "المساوية والنمسا والقرايا"، والتى جاءت عبارة عن أعمال سحرية لتعطيل زواج وإسحار الأمراض والأوجاع والتفريق بين الزوجين، وسحر الكراهية وعقد عن النكاح وعن الجماع، وما بين تفريق وتخريب وطلاق وكراهية بين أفراد الأسرة وتم إبطال هذه الأسحار وفكها بالكامل لحماية المواطنين.

ويقول على العنانى إبن مدينة إسنا والمتحدث الرسمى لحملات تنظيف المقابر، أنهم أطلقوا على مدار الساعات الماضية، حملة لتنظيف المقابر فى قرى المساوية والنمسا والقرايا، حيث تم تنظيف وإستخراج أكثر من 50 عمل سحرى تم دفنهم بمقابر القرى الثلاثة، وهى عبارة عن أعمال سحرية تمثلت فى "تعطيل زواج وأسحار الأمراض والأوجاع والتفريق بين الزوجين، وسحر الكراهية وعقد عن النكاح وعن الجماع ومابين تفريق وتخريب وطلاق وكراهية بين أفراد الأسرة.

ويضيف المتحدث الرسمى لحملات تنظيف المقابر بإسنا لـ"الخليج 365"، أنه تم إبطال هذه الأسحار وفكها بمعرفة المشايخ حيث تشكلت الحملة الأخيرة بمعرفة كل من الشيخ تقادم يونس رئيساً للحملة، والشيخ جحا الحضري والأخ علاء صديق والأخ عمرو أبو عطا، والمتحدث الرسمى للحملة على العنانى وأهالى القري وعنهم طارق عبد الله ومحمد طلب وإيهاب الناظر وعماد مدنى وعصام عطا الله، وذلك بعد أخذ التصاريح اللازمة لذلك من الجهات المختصة.

وأوضح على العنانى إبن مدينة إسنا، أنه من أشد الأسحار التى تم العثور عليها فى حملات تنظيف مقابر قرية العضايمة الأسبوع الماضى، العثور على سحران معمولان على صور فوتوغرافية، حيث أن السحر الأول تم به سحر عائلة كاملة من الزوج والزوجة وأطفالهم الصغار، وتم حرق وجوههم وبعض من أجسادهم بالنار وهو نوع من أنواع سحر المرض فكل مكان حرق يشعر صاحبه بالألم، والسحر الثانى لزوج وزوجة فى مقتبل العمر تم كتابة طلاسم على وجههم وأجسادهم للتفريق والكراهية بينهم.