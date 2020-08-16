شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: وحدات مبادرة الرئيس لصحة المرأة تعمل من 9 صباحًا لـ3 مساءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وتقدم خدمات الكشف المبكر عن أورام الثدى وقياس السكر وقياس الوزن والطول والضغط والصحة الإنجابية وتوعية السيدات بأهمية الكشف الدورى علي الثدى.

وقالت وزارة الصحة، إن الوحدات الصحية الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة للكشف والعلاج مجانًا، في انتظار السيدات كل يوم من السبت للخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً .

وأضافت أنه يمكن معرفة أماكن الوحدات الصحية الأقرب للكشف من خلال تطبيق صحة مصر .

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