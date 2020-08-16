شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن " تواصل صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج "كرامة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج كرامة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وكانت نيڤين القباج ، وزير التضامن الاجتماعى، أكدت أنه سيتم صرف تكافل وكرامة علي مرحلتين، حيث سيتم إتاحة عملية الصرف لحاملي بطاقات كرامة خلال يومي 15 و16 أغسطس الجارى، علي أن تبدأ إتاحة عملية الصرف لجميع المستفيدين (تكافل ومن لم يصرف بعد من عملاء كرامة " بدءًا من يوم 17 أغسطس وما بعده ، موضحة أنه قد تقرر إتاحة الصرف على مرحلتين من أجل تخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وأكدت نيفين القباج، أن المرحلة الأولى لصرف مساعدات برنامج كرامة للمستفيدين من البرنامج والذين يبلغ عددهم 1.2 مليون مستفيد بدأت أمس السبت ويستمر الصرف لهم علي مدار يومي السبت والأحد 15 و16أغسطس، لافتة إلى أنه يتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم 2 مليون مستفيد اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 17 أغسطس وما بعده بالإضافة الى مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى، قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة وانتظام عمليات الصرف من خلال 4 آلاف منفذ للبريد علي مستوى محافظات الجمهورية.

جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامه يبلغ حوالى 3.2 مليون أسرة بما يشمل حوالى 11.2 مليون فرد.