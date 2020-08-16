شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى بالقاهرة يحتفى بجلسة مع عمرو موسى ومصطفى الفقى فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر السفير السعودي فى القاهرة أسامة بن أحمد النقلى مؤخراً أثناء تواجده مع عدد من الشخصيات العامة المصرية مثل وزير خارجة مصر الأسبق عمرو موسى، بالإضافة إلى السيد مصطفى الفقى الرئيس الحالى لمكتبة الإسكندرية ورجل الأعمال عمرو بدر.

حيث علق على سعادته بجلستهم معاً بكلمات عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك قائلا: "وتحلو مساءات الساحل الشمالي بمصر بلقاء الأصدقاء وأحاديث الذكريات.. وتنوع الموضوعات بين التاريخ والدبلوماسية والفن والثقافة واسترجاع المواقف المشتركة.. ولا تخلو من استذكار المواقف الطريفة.. لابد وأن يكون الحديث ثرياً وممتعاً عندما تكون أطرافه كل من السيد عمرو موسى وزير خارجية مصر وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، والدكتور مصطفى الفقى السكرتير الأسبق للرئيس الراحل مبارك للمعلومات والدراسات والرئيس الحالي لـ مكتبة الاسكندرية، ورجل الأعمال السيد عمرو بدر".





وكان أعرب السفير أسامة نقلى، سفير المملكة العربية السعودية فى القاهرة، فى وقت سابق عن سعادته بدعوة الدكتور خالد عنانى، وزير السياحة والآثار، لزيارة قصر البارون إمبان، فى مصر الجديدة، مؤكدا أن الحكومة المصرية بذلت جهدا كبيرا لإتمام أعمال ترميم وتطوير القصر خلال عامين.

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سفير السعودية فى القاهرة

ونشر السفير السعودى، عبر حسابه على انستجرام، صور من زيارته للقصر، صحبها بتعليق: "سعدت اليوم أنا وعدد من زملائى السفراء الأجانب فى مصر بدعوة كريمة من معالى وزير السياحة والآثار د. خالد عنانى لزيارة قصر البارون إمبان، والتجول بين أروقة وجنبات هذه التحفة المعمارية الفريدة التى لا تغيب عنها الشمس للتعرف على تاريخها".