محدش يزايد على ولاد زايد..تريند يجتاح تويتر ويعكس علاقة الشعبين المصرى والإماراتى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما يعتبر شعب مصر والإمارات بمثابة شعب واحد مثلما يظهر في مختلف المناسبات، وهو الأمر الذى توج مؤخراً عبر موقع تويتر من خلال هاشتاج تصدر تريندات تويتر ممثل فى "محدش يزايد على ولاد زايد"، حيث شمل كلمات تعكس تلك المحبة الخالدة في صفوف الشعب المصري لنظيره الإماراتي والعكس، كما تضمن صور للرئيس المصرى والرئيس الإماراتى.



وعلق أحد رواد تويتر على ما وصفه بالحملة ضد دولة الإمارات بكتابة موجهاً رسالة إلى الرئيس التركي أردوغان بكتابة: "عندما يتحدث الخاين التركي عن أولاد الأصول". كما لم يقف الهاشتاج عند المصريين فحسب وإنما شمل ردود فعل من شعب الإمارات ممن اثنوا على موقف شعب مصر الدائم فى دعم الإمارات. Advertisements





كما كتب أحد رواد تويتر فى نفس الهاشتاج "محدش يزايد على اولاد زايد": الإمارات بلد جميل وشعب طيب وأصيل بلد الخير والحب والسلام".

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