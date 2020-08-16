شكرا لقرائتكم خبر عن «لطفى لبيب في علاء الدين» يتصدر «تويتر».. والمخرج يصفه بـ«صانع السعادة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر «هاشتاج» لطفى لبيب فى علاء الدين، موقع تويتر لهذا اليوم، وعليه كانت العديد من التعليقات وأغلبها دعوات بالشفاء للفنان الكبير، من تلك التعليقات «تدوم الضحكة والله يا عم لطفى»، و«حاجة جميلة من أداء وممثلين»، و«إن الفن الراقي يقيم معبدًا للجمال في القلب، والفن هو الأسلوب، والأسلوب هو الإنسان»

لطفى لبيب فى علاء الدين الأبرز على تويتر

وكان الفنان لطفي لبيب، أحد ضيوف عرض مسرحية «علاء الدين»، أمس الجمعة، بمسرح كايرو شو بالسادس من أكتوبر، وحرص الفنان أحمد عز بعد انتهاء العرض على النزول عن خشبة المسرح والإمساك بـ«لبيب» والصعود به إلى خشبة المسرح، وتوجيه التحية للفنان على تشريفه بحضور العرض، ووصفه بـ«المُعلم، وصانع النجوم، وصاحب الفضل»، ووقف جميع الموجودين في القاعة احترامًا للموقف الانسانى، وقبل «عز» يد الفنان الكبير.

لطفى لبيب فى علاء الدين الأبرز على تويتر

بكى «لبيب» على خشبة المسرح واحتضنه «عز» وأشاد لبيب فى كلمته بالعرض واصفًا إياه بالمميز والجديد، ودخل الجمهور فى وصلة تصفيق متواصل تقديرًا للفنان الكبير وأبطال المسرحية.

لطفى لبيب فى علاء الدين الأبرز على تويتر

ويقوم ببطولة مسرحية «علاء الدين» الفنانين أحمد عز وتارا عماد وكريم عفيفي وسامي مغاوري ومحمد ثروت وإخراج مجدي الهواري.

لطفى لبيب فى علاء الدين الأبرز على تويتر



وأشار الفنان لطفى لبيب فى شهر يوليو الماضى إلى احتمال اعتزاله نتيجة إصابته بأزمة صحة, ويعاني حاليا من آثار جلطة بالمخ أثرت على حركته.

لطفى لبيب فى علاء الدين الأبرز على تويتر

وعلق الفنان مخرج العرض على صعود الفنان لطفى لبيب المسرح على صفحته على «فيس بوك» بقوله «ليلة #عرض استثنائية، وحفاظاً منا علي #الحياة ، تتبنى مهنة #الفن الحفاظ علي ماتبقي من #العلاقات_الانسانية .. نورت وشرفت، الاستاذ #لطفي_لبيب ♥ دموعك تؤكد لنا اننا مازلنا أحياء .. الحمد لله والشكر لله علي نعمة التقدير، وقفة الجمهور عند صعودك المسرح تدل علي رصيد في قلوب الناس ياصانع السعادة.. شكرا. #احمد_عز ، شكراً #فرقة_علاء_الدين

#نجوم #جمهور #وعاملين نورتي حبيبتي #لقاء_الخميسي شرفت #مصطفي_الحلواني صانع موسيقي المسرحية واللي بعتبره شريك #النجاح لانه عنصر اساسي في اسعاد والوصول الي مشاعر الناس #مسرحية_علاء_الدين.»

لطفى لبيب فى علاء الدين الأبرز على تويتر

لطفى لبيب فى علاء الدين الأبرز على تويتر