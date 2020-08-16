شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي مرشد: مجلس الشيوخ سيكون له دورا أساسيا في رسم الحياة السياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن مجلس الشيوخ ، سيكون له دور أساسي وليس ثانوي، كما سيكون له دور كبير في سن التشريعات، حيث سيقوم برسم خريطة المستقبل في الحياة السياسية والديمقراطية، من خلال دعم الحريات والحقوق والواجبات.

واوضح أن مجلس الشوخ له أهمية في أخذ الرأي في القوانين المكملة للدستور، فضلا عن القوانين المحالة إليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجلس النواب، بالإضافة إلي أخذ الرأي في المعاهدات وخطوة التنمية المستدامة.