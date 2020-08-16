شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لـ«منزل شنوان» المنهار بعد انفجار أنبوبة بوتاجاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنشر «المصري اليوم» أول صور لانهار منزل مكون من 3 طوابق بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بالمنوفية، السبت، ما تسبب في مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين.

وقال اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، إن انهيار المنزل جاء نتيجة قيام أحد الأهالي بتفريغ أسطوانة غاز كبيرة في أخرى صغيرة، ما أدى لحدوث انفجار وانهيار المنزل.

وأبدى محافظ المنوفية حزنه مما حدث، مؤكدا أن محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، واللواء علاء رشاد، السكرتير العام، انتقلا إلى مكان الواقعة، وسيقوم بالانتقال إلى مكان المنزل المنهار.

وكشفت التحريات الأولية أن الانهيار حدث نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز في مستودع أنابيب أسفل المنزل، نتيجة قيام ابن صاحب المستودع بتعبئة أسطوانات غاز صغيرة من أنابيب البوتاجاز، ما أدى إلى انفجار أنبوبة كبيرة، وجاري حصر المصابين.