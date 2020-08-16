شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يوضح أسباب انهيار «منزل شنوان» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، إن انهيار منزل قرية شنوان في شبين الكوم في محافظة المنوفية، جاء نتيجة قيام أحد الأهالي بتفريغ أسطوانة غاز كبيرة في أخرى صغيرة، ما أدى لحدوث انفجار وانهيار المنزل.
وأبدى محافظ المنوفية حزنه مما حدث، مؤكدا أن محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، واللواء علاء رشاد، السكرتير العام، انتقلا إلى مكان الواقعة، وسيقوم بالانتقال إلى مكان المنزل المنهار.
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