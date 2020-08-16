شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 7 أشخاص في 3 حوادث على الطريق الساحلي الدولي بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرين في 3 حوادث سير على الطريق الدولي لمطروح.

الحادث الأول تمثل في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الساحلي اتجاه الإسكندرية، وتسبب في إصابة بسمة عبدالحميد السيد، ٣٥ سنة، من الإسكندرية، تعاني من اشتباه كسر بالفقرات العنقية وسحجات وكدمات متعددة بالجسم وجرح متهتك غائر بالرأس، ومحمد شعبان عبدالتواب محمد، ٣٥ سنة، من الإسكندرية، يعاني من سحجات وكدمات متعدده بالجسم وجرح بفروة الرأس، وعالية محمد شعبان، ٤ سنوات، تعاني من سحجات وكدمات متعدده بالجسم، وعمر محمد شعبان، ٣ سنوات، يعاني من سحجات وكدمات متعدده بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي، بينما توفت فى نفس الحادث سهير عبدالرسول محمد، ٣٥ سنة، والجثة تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

الحادث الثاني توفيه فيه شخص يدعى نصرالله عبدالرحمن صالح، ١٠سنوات، إثر اصطدام سيارة بقرية عبدالرحمن، وتم نقله إلى مستشفى العلمين النموذجي، والجثة تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

أما الحادث الثالث فتسبب في وفاة شريف صلاح محمد، ٢٤ سنة، من محافظة قنا، إثر اصطدامه بسيارة عند علامة الكيلو ٣ طريق العلمين وادي النطرون، وتم نقله إلى مستشفى العلمين النموذجي، والجثة تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.