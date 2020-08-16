شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 45 مخالفة تعد واسترداد 38 فدانا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أزالت الوحدات المحلية بمراكز بني مزار وسمالوط والمنيا وأبوقرقاص بمحافظة المنيا، 45 مخالفة تعد متنوعة. شملت المخالفات 15 مخالفة على الرقعة الزراعية بمركز سمالوط لمساحة 10 قراريط و6 أسهم، و3 مخالفات على أملاك الدولة أرض زراعية لمساحة 38 فدانا وقيراطين و14 سهما بمركز سمالوط، و22 مخالفة بالبناء على أملاك الدولة لمساحة 1642 مترا بمراكز بني مزار وسمالوط والمنيا وأبوقرقاص، بالإضافة إلى مخالفة تعد بالمخالفة للقانون 119 لمساحة 45 مترا بمركز بني مزار. تحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التصرف. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,336

تعافي 58,835

وفيات 5,141

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 45 مخالفة تعد واسترداد 38 فدانا في المنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.