شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان عبدالعظيم المغربي بقريته بحضور صباحي وداوود وطنطاوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع العشرات من أهالي قرية شباس الشهداء والقري المجاوره لها بمركز دسوق، مساء السبت، جثمان عبدالعظيم المغربي, عضو مجلس الشعب الأسبق عن دائرة دسوق في الدوره 2000-2005 والأمين العام المساعد الأسبق لاتحاد المحامين العرب، وذلك بحضور حمدين صباحي, مؤسس التيار الشعبي محمد عبدالعليم داوود القيادي الوفدي ووكيل مجلس الشعب الأسبق، أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب, ومصطفي السبعاوي، القيادي بحزب الكرامه.

تم تشييع الجثمان عقب وصوله من القاهره حيث مقر إقامته وعمله وذلك بناءا علي وصيته بأن يدفن بعد وفاته بمقابر العائله بقرية شباس الشهداء, والفقيد عاني من المرض قبل وفاته بعدة شهور.