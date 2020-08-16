شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، السبت، أوائل الثانوية الأزهرية للعام الدراسي ( 1441هـ- 2020م ) على مستوي المحافظة بالقسم العلمي، وهم الطالبة «نهال ناصر على سعد الدين حجازي» لحصولها على المركز الأول بمجموع 649 درجة، والطالبة «ايمان ابو زيد السيد ابو زيد الرفاعي» لحصولها على المركز الثاني بمجموع 648 درجة، والطالبة «تقي سعد عبدالعزيز سعد بكر» لحصولها على المركز الثاني مكرر بمجموع 648 درجة، والطالبة «رحمة محمد السيد عمر السقا» لحصولها على المركز الثاني مكرر بمجموع 648 درجة، والطالب «أحمد رياض محمود»، لحصوله على المركز الخامس بمجموع 647 درجة، والطالبة «أسماء محمود عبدالسلام محمود» لحصوله على المركز الخامس مكرر بمجموع 647 درجة، والطالبة «اشرف شاكر عبدالغني الجندي» لحصولها على المركز الخامس مكرر بمجموع 647 درجة، والطالبة «أية جمال عبدالله ناصر» لحصولها على المركز الخامس مكرر بمجموع 647 درجة.

كما هنأ محافظ كفرالشيخ، أوائل الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي، وهم «رانيا ابراهيم حمدي ابراهيم» لحصولها على المركز الأول بمجموع 613 درجة، والطالبة «هدية محمد سعد عبدربه» لحصولها على المركز الثاني بمجموع 608 درجة، والطالبة «سحر ابراهيم فتحي عبده» لحصولها على المركز الثالث بمجموع 607 درجة، والطالبة «أسماع محمد سعيد» لحصولها على المركز الرابع بمجموع 606 درجة، والطالبة «رانيا على محمد على» لحصولها على المركز الخامس بمجموع 605 درجة، والطالبة «سارة أبوالنجا يوسف على الخضري» لحصولها على المركز الخامس مكرر بمجموع 605 درجة.

بالإضافة إلى أوائل الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي من ذوي الاحتياجات الخاصة ( كفيف )، وهم، الطالب «محمد محمود محمد عبدالله غنيم» لحصوله على المركز الأول بمجموع 590 درجة، والطالبة «مني مصطفي صلاح مصطفي القزاز» لحصولها على المركز الثاني بمجموع 422 درجة، والطالب «أحمد ابراهيم مصطفي الشهاوي» لحصوله على المركز الثالث بمجموع 405 درجة، وذلك لتفوقهم وحصولهم على أوائل الثانوية الأزهرية، موجهاً التهنئة لفضيلة الدكتور الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر وقيادات الأزهر الشريف لتميز أبنائهم وحصولهم على أعلي المراكز على مستوي المحافظة.

وقدم محافظ كفرالشيخ، لأسرهم التهنئة على حصولهم على تلك المراكز المتقدمة، متمنياً لهم دوام التقدم وأن يحققوا مستقبلاً باهراً لهم ولأسرهم ولمجتمعهم ولبلدهم مصر.