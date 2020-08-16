شكرا لقرائتكم خبر عن حملة إزالات للبناء المخالف بمركزين في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدتان المحليتان لمركزي إدكو وأبوحمص، حملة لإزالة تعديات البناء المخالف فى المركزين.

وأزالت الوحدة المحليه لمركز أبوحمص حالة تعدٍ عبارة عن قواعد وسملات خرسانية بقرية دمسنا على مساحة 100 متر، وحالة تعدٍ على مساحة 150 مترًا بقرية 6 اكتوبر فى مركز إدكو عبارة عن سملات خرسانية.

حملة لإزالة تعديات المبانى المخالفة بمركزين فى البحيرة

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالعمل على استمرار حملات الإزالة للتعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وردعًا للمخالفين.

حملة لإزالة تعديات المبانى المخالفة بمركزين فى البحيرة

حملة لإزالة تعديات المبانى المخالفة بمركزين فى البحيرة

حملة لإزالة تعديات المبانى المخالفة بمركزين فى البحيرة

حملة لإزالة تعديات المبانى المخالفة بمركزين فى البحيرة