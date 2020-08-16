شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على 8 كلاب فى حملة بكورنيش الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حي المنتزه أول بالإسكندرية بالتنسيق مع شرطة الخيالة والمرافق، السبت، حملة مكبرة بطريق كورنيش الإسكندرية، لتطبيق ضوابط اصطحاب الكلاب في الطرق والأماكن العامة.

وقالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، إن شرطة الخيالة تحفظت على 8 كلاب خلال الحملة، لمخالفة أصحابها قرار المحافظ رقم 498 لسنة 2020.

ويشمل القرار ضرورة تثبيت كمامات الفك الخاصة بالكلاب، ومقودة بزمام بيد حائزها، فضلا عن معلق برقبة الكلب الرقم المسلسل الدال على الترخيص والتحصين البيطري.

وتتولى مديرية الطب البيطري تدبير أماكن الإيواء اللازمة وتوفير كل الاحتياجات الخاصة بالرعاية البيطرية والإعاشة والتغذية للحيوانات التي يجري ضبطها.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر قرارا، يحدد 3 ضوابط جديدة لسير واصطحاب الكلاب في الطرق والأماكن العامة وتحصيل غرامة فورية 1000 جنيه في حالة المخالفة، حرصا على سلامة المواطنين.

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صور توضح التحفظ على 8 كلاب بكورنيش الاسكندرية لمخالفة اصحابها قرار المحافظ

صور توضح التحفظ على 8 كلاب بكورنيش الاسكندرية لمخالفة اصحابها قرار المحافظ

صور توضح التحفظ على 8 كلاب بكورنيش الاسكندرية لمخالفة اصحابها قرار المحافظ

صور توضح التحفظ على 8 كلاب بكورنيش الاسكندرية لمخالفة اصحابها قرار المحافظ