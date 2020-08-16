شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج جثة سيدة من أسفل عقار المنوفية المنهار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقت سيدة تدعي «ن.إ.ز» 52 عاما، مصرعها في حادث انهيار عقار مكون من 3 طوابق في قرية شنوان بمركز شبين الكوم في المنوفية، بعد محاولات من قوات الحماية المدنية والأهالي استخراج المصابين والوفيات.

وقال الدكتور أحمد سمير، مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، إنه تم استخراج 3 مصابين من أسفل العقار المنهار، موضحا أن الحالة الصحية للمصابين جيدة ولا توجد اصابات خطيرة .

وأضاف أن الإصابات عبارة عن حروق وكدمات متفرقة بالجسم، مؤكدا انه تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي بشبين الكوم اتلقي العلاج اللازم .