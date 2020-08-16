شكرا لقرائتكم خبر عن تحمع الأهالي لانتشال مصابي العقار المنهار في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجمع المئات من أهالي قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مساء السبت، لاستخراج المصابين والضحايا في حادث انهيار عقار مكون من 3 طوابق نتيحة انفجار أسطوانة غاز أسفل العقار.

وانتقل لمكان الواقعة محمد موسي نائب محافظ المنوفية، واللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، واللواء علاء رشاد السكرتير العام، وهناء عقيلة رئيس مدينة تلا، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بمحافظة المنوفية .

من جانبه، أكد الدكتور أحمد سيمر مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، استخراج 3 مصابين من أسفل العقار المنهار في قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، موضحا أن الحالة الصحية للمصابين جيدة وات توجد اصابات خطيرة .