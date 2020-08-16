شكرا لقرائتكم خبر عن "مخالفات البناء وخطرها على المجتمع".. ندوة للرأى بالأوقاف الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الأوقاف، الثلاثاء المقبل ندوة للرأي بعنوان "مخالفات البناء وخطرها على الفرد والمجتمع"، ويشارك فيها كل من الدكتور عبد الله النجار، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة.

وقالت الوزارة إن ذلك يأت انطلاقًا من أن الخطاب الديني ليس بمعزل عن قضايا المجتمع، وأنه يمكن أن يسهم - ولو بدور توعوي مهم - في معالجة كثير من القضايا المختلفة، وفي إطـار التـعـاون والتـنسيق المـستمر بين وزارة الأوقاف المـصـرية والـهـيئة الوطنيـة للإعلام في ملـف تجـديـد الخطـاب الديـني، ومـن خلال النـدوات المـشتركة بـيـن الوزارة وقـطـاع الـقـنـوات المـتـخـصصة بالتليفزيون المصري، تنقل الـقناة الثـقـافية في بث مباشر.

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ووافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتباراً من اليوم السبت الموافق 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في وقت سابق، على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقاً به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.