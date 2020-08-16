شكرا لقرائتكم خبر عن 85 ألف سائح زارو مصر منذ بداية يوليو من 7 دول أوربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد البداية القوية لاستئناف السياحة فى المحافظات السياحية الثلاثة البحر الاحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح، بدأت الرحلات السياحية الشارتر فى الانتظام على مطارى شرم الشيخ والغردقة، مع توقعات بزيادتها خلال الأسبوعين المقبلين من أسواق هامة خاصة السوق البريطانى. وإليك تفاصيل الحركة السياحية منذ بداية استئناف الحركة وحتى الان: 1. استأنفت مصر الحركة السياحية الدولية بداية يوليو الماضى لثلاث محافظات هى البحر الاحمر ومرسى مطروح وجنوب سيناء. 2. بلغ إجمالى عدد السائحين الوافدين إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ منذ بداية استئناف الحركة الي أكثر من 85 ألف سائحاً. 3. لم يتم تسجيل أى إصابات بفيروس كورونا المستجد بين السائحين المتواجدين فى المنتجعات أو من عادوا إلى بلادهم. 4. تنوعت الاسواق السياحية بين أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا وبلجيكا ومقدونيا. Advertisements 5. سجل يوم الجمعة الماضية ارتفاع فى عدد رحلات الطيران لمدينتى شرم الشيخ والغردقة. 6. استقبلت مدينة الغردقة الجمعة الماضية أول رحلة طيران قادمة من دولة مقدونيا بجنوب شرق أوروبا وعلى متنها 175 سائحاً. 7. وصل أيضا فى نفس اليوم الي مدينة الغردقة رحلة طيران من بلجراد في صربيا على متنها 185 سائحاً، وثلاث رحلات طيران من العاصمة الأوكرانية كييف على متنهم 572 سائحاً. 8. استقبلت مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء 5 رحلات طيران قادمة من دولة أوكرانيا. 9. ارتفع عدد الفنادق المعتمدة رسميا من وزارة السياحة والاثار الي 624 فندقا بـ 21 محافظة علي مستوي الجمهورية.

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