أخبار × 24 ساعة.. افتتاح مترو "النزهة ـ عدلى منصور" أمام الجمهور اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. محافظ القاهرة: نبحث عن شخصين تحت الأنقاض طبقا لبلاغ حارس عقار قصر النيل التعليم العالى: إنشاء 7 جامعات أهلية حديثة.. وكلية طب جديدة بجامعة جنوب الوادى زلزال بقوة 3.2 ريختر يضرب منطقة بحيرة ناصر بأسوان "الصحة" تكشف تفاصيل قرار إجراء تحليل الـpcr للقادمين من الخارج جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية.. تبدأ 12 سبتمبر التعليم توفر المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة "دور ثان" القوى العاملة تبدأ غدا صرف 500 جنيه المنحة الثالثة لـ 1.6 مليون عامل غير منتظم الصحة: علاج 250 ألف سودانى من فيروس سى وإتاحة 10 منح دراسية لأطباء سودانيين وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بالعام الهجرى الجديد وزير الأوقاف: هجر الجماعات الإرهابية وأفكارها المتطرفة أولوية الهجرة المعاصرة القومية للأنفاق تستعد لافتتاح مترو النزهة ـ عدلى منصور أمام الجمهور غدا 10 قرارات للأعلى للجامعات أبرزها قبول طلاب علمى علوم بكليات الذكاء الاصطناعى الأعلى للجامعات يفوض العليا للتنسيق بتحديد أعداد المقبولين فى الجامعات الأرصاد: غدا طقس حار بالقاهرة وشبورة صباحا وارتفاع الرطوبة 85% والعظمى 37 درجة انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 6 ساعات.. أبرزها امتداد رمسيس أخبار مصر.. إعلان التنسيق بـ 97.60% لعلمى علوم و94.40% رياضة و79.90% للأدبى إنفوجراف.. الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات قصة انهيار العقار رقم 50 فى وسط البلد.. فيديو تنسيق المرحلة الأولى: 97.60% علمى علوم و94.40% للرياضة و79.90% للأدبى تنسيق 2020 .. 10 قرارات للأعلى للجامعات بشأن التنسيق والعام الجامعى الجديد تنسيق 2020.. 79.90% الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى لطلاب الأدبى Advertisements الأوقاف: توزيع 16 طن لحوم صكوك الأضاحى غدا فى 4 محافظات التعليم العالى: 104 آلاف طالب سجلوا فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات القوى العاملة والعمل الدولية تعقدان أول لقاء تشاورى لاستئناف برنامج "العمل الأفضل" تنسيق 2020.. 97.60 % الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى لعلمى علوم البيئة: تأجيل تحصيل الرسوم لمناطق الإدارة البيئية حتى مارس 2021 وزير التعليم العالى يفتتح متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية.. صور التضامن: مبيعات ديارنا بمارينا تتحاوز 500 ألف جنيه خلال الأسبوع الأول التموين: صرف 52% من مقررات شهر أغسطس حتى الآن وزير التعليم العالى يفتتح أعمال التطوير بطب الإسكندرية بقيمة 65 مليون جنيه.. صور القابضة لكهرباء مصر تفتح باب التقدم للتدريب للحاصلين على الشهادة الإعدادية التموين تعلن مناقصة جديدة لشراء زيت الطعام المستورد القوى العاملة: تعيين 366 شابا فى أسيوط بينهم 8 من ذوى القدرات التضامن: انتظام صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج كرامة النقل تؤكد استمرار إسناد إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو للشركة الفرنسية دار الإفتاء: رسم الوشم الثابت تحت الجلد حرام.. والتاتو المؤقت حلال وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع برعاية كفيف يعمل بمخزن أنابيب.. صور وزير السياحة والآثار يتفقد مركز الزوار والخدمات السياحية بمحمية رأس محمد التضامن: استمرار ورش "مودة" لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج حتى 6 سبتمبر وزيرة الصحة: إرسال 22 طن أدوية وألبان أطفال لجمهورية السودان الشقيقة فتوى اليوم.. هل أنوى صلاة العشاء قضاء أم أداء إذا صليتها قبل الفجر؟ دار الإفتاء: الحسد والعين حق.. حصنوا أولادكم وبيوتكم بكلمات الله التامات تنسيق 2020.. اعرف أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكترونى

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