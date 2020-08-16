وزير الأوقاف يهنئ الرئيس والشعب المصري بالعام الهجري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والشعب المصري كله، بالعام الهجري الجديد.

ودعا وزير الأوقاف، في بيان له، السبت، المولى (عزّ وجلّ ) أن يجعله عام يمنٍ وبركة وأمنٍ وأمانٍ واستقرار على مصرنا العزيزة وعلى أمتنا العربية والإسلامية، وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، كما نسأله سبحانه أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه وسائر بلاد العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.