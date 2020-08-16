محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
أصدرت نقابة الأطباء بيانًا مساء السبت، بشأن الجدل الذي أثير عقب نشرها بيان تنعى فيه الدكتور عصام العريان عضو جماعة الإخوان الإرهابية، وعضو مجلس النقابة الأسبق.
وقالت النقابة إن النشر لم يتم لأي غرض سياسي تنأى النقابة عن الدخول فيه.
واعتذرت النقابة عن إثارة مشاعر أسر الشهداء و الأطباء الذين تناولوه بتحفظ واستياء ملحوظ، وفق البيان.
كانت هذه تفاصيل خبر ليس لأغراض سياسية ونعتذر.. "الأطباء" تصدر بيانًا عن نعي عصام العريان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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