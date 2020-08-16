مصر | تشكيل عصابي يسرق شقق عقار سكني بالقليوبية.. والأهالي يستغيثون بـ"الداخلية"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشكيل عصابي يسرق شقق عقار سكني بالقليوبية.. والأهالي يستغيثون بـ"الداخلية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل أهالي منطقة نادى باريس بنطاق دائرة قسم شرطة قليوب، استغاثة إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لإنقاذهم من تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن على مدار أيام متلاحقة.

بدأت تفاصيل الواقعة، بعد عودة سكان عقار مساكن الأوقاف إلى شققهم عقب قضاء إجازة عيد الأضحى مع ذويهم، وتم تقديم بلاغين إلى قسم شرطة قليوب بتعرض شخصين لوقائع سرقة ومازال الجناة هاربين.

وتعرضت شقتين في نفس العقار إلى السرقة مساء اليوم وشملت المسروقات شملت أجهزة كهربائية وإلكترونية، ومشغولات ذهبية، أموال، وحرر الضحايا بلاغات في قسم الشرطة مطالبين مدير أمن القليوبية ومدير المباحث ومساعد الوزير لقطاع الأمن العام ووزير الداخلية بسرعه التدخل، خوفا على حياة أبنائهم وذويهم من التعرض للقتل من مرتكبي الجرائم.

وأكد عدد من قاطني العقار بأنهم لا يشعرون بالأمان بعد تكرر وقائع السرقة والخوف على أبنائهم، مناشدين قيادات الداخلية بسرعة ضبط الجناة حتى لا يقع ضحايا جدد.