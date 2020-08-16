شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لرصد وإزالة المخالفات البيئية في بورسعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي ببورسعيد، حملات رصد وازاله المخالفات البيئية ومتابعة شكاوى المواطنين بعدد من مناطق الحى، وقامت الحملة المشتركة من إدارات شؤون البيئة وتفتيش الرخص بالمرور الميداني على عدد من مناطق الحى لمتابعة عدد من شكاوى المواطنين ومعاينتها على الطبيعة.

ورصدت الحملة عددًا من مخالفات إنشاء أبراج للحمام وعشش لتربيه الدواجن والطيور فوق أسطح العمارات، وأسفرت الحملة عن إزاله عشش من فوق أسطح عمارتي 97 و98 بمنطقة السيدة نفيسة القديمة، وتمت معاينه مخالفه إنشاء برج حمام فوق سطح عمارة 42 بمنطقة الإسراء والتنبيه على صاحبها بإزالتها صباح باكر قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم التنبيه على صاحب مخالفه إنشاء عشه لتربية الطيور والدواجن أسفل عمارة 129 بمنطقة استكمال زمزم بإزالتها على الفور، كما تابعت الحملة استمرار ازاله برج حمام بمنطقة السيدة نفيسة الجديدة وعشه فوق سطح العمارة 103 في منطقه اللبانة الجديدة، وجارى العمل على ازاله برج لتربية الحمام وعشه فوق سطح العمارة 139.

كما قامت الحملة الموسعة بإزاله إشغالات وتعديات الباعة الجائلين بعدد من مناطق وشوارع الحى، وتم تنفيذ 22 قرار إداري بإزاله مخالفات إشغال طريق ومصادرة عدد من المضبوطات بالتنسيق مع الجهات الأمنية وقسم شرطة المرافق برئاسة الرائد محمد راشد، وكيل شرطه المرافق، ومشاركة المعدات التابعة للحى وأداره الاشغالات.