شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يبحث مع هيئة تنمية الصعيد تطوير منظومة مواقف السيارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بحث الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع وفد من هيئة تنمية الصعيد عددا من الموضوعات والمشروعات التنموية ضمن الإستراتيجية التنموية للمحافظة، حيث ضم الوفد كل من: العميد أيمن اللباني، مدير الإداراة المركزية للمشروعات، والعميد سامح زكي، مدير إدارة نظم المعلومات بالهيئة، بحضور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، والدكتور علاء سعيد، مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

تناول اللقاء استعراض تصور شامل لتطوير مواقف السيارات القائمة أو إنشاء مواقف جديدة حديثة، تتوافر بها أنظمة ذكية (نظام آلي للدخول والخروج RF، نظام أرصفة تشغيل، منظومة شاشات التوجيه، وحدات مراقبة الجودة، منظومة إعلانات وتوعية وإرشاد، منظومة إضاءة ذكية)، بجانب منظومة حديثة للتأمين ضد الحرائق من غرف تحكم إلكترونية.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن المحافظة لديها رؤية تعمل من خلالها في هذا الملف الهام والحيوي، حيث تجرى دراسة عدد من المواقع البديلة لإعادة توزيع المواقف وخطوط السير داخل مدينة بني سويف،مع مراعاة عدد من المعايير والاشتراطات التي تضمن تحقيق عدد من الأهداف الحيوية مثل: السيولة المرورية المطلوبة، والحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة العاصمة، والقضاء على العشوائية، وتوفير أماكن تقدم خدمة أفضل للمواطن، بجانب الأخذ في الاعتبار الجدوى الاقتصادية لكل مشروع.

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وأكد محافظ بني سويف أن المحافظة على أتم الجاهزية للبدء في هذا المشروع الحيوي، الذي تم بالفعل اتخاذ خطوات عملية فيه، من خلال الدراسة الشاملة والرؤية التخطيطية المستقبلية لكل مواقع مقترح، بحيث يخدم جهود التنمية في الوقت الحاضر وفي المستقبل، وذلك ما تسعى المحافظة في دراسته وإمكانية تنفيذه، مطالبا بإمكانية التعاون في إعداد التصور الشامل للمشروع الطموح الذي يهدف لإعادة توزيع وتخطيط المواقع الحيوية الخدمية خاصة مواقف السيارات والأسواق.

بدورهم، أشاد وفد الهيئة بالرؤية التنموية التي تمتلكها المحافظة، خاصة وأنها تعتمد على النظر للمستقبل، ومراعاة التوسع عمرانيا وتنمويا في المستقبل القريب والبعيد، بما يخدم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، معربا عن سعادته بالفكر والرؤية التي يتبناها محافظ الإقليم الدكتور محمد هاني غنيم، حيث لاحظ أن قيادات المحافظة بأكملها تعمل في إطارها ومن خلال محاورها، مؤكدا استعداد الهيئة للتعاون في إخراج مشروع تطوير وإنشاء مواقف السيارات لحيز التنفيذ من خلال الدعم المالي والفني.

وتطرق اللقاء لاستعراض عدد من الخطوات العملية لتفعيل التعاون وأوجه الدعم المتاحة التي تستطيع الهيئة توفيرها والمساهمة بها في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، ضمن الخطة والإستراتيجية التنموية للمحافظة والتي تتضمن قطاعات تنموية هامة، تمتلك فيها المحافظة ميزات تنافسية مثل: السياحة والزراعة والصناعة،حيث تناول اللقاء مناقشة مشروع إنشاء مدينة زراعية صناعية ومنطقة لوجستية وميناء جاف على مساحة أكثر من 1200 فدان بدائرة مركز سمسطا، والذي يهدف إلى استثمار الميزة النسبية لموقع قطعة الأرض، واستثمار الميزة التنافسية للمحافظة في مجال زراعة وتصنيع النباتات الطبية والعطرية.

وتناول اللقاء مناقشة إمكانية التعاون في تحقيق تنمية زراعية باستخدام المياه المعالجة ثلاثيا، من خلال إقامة زراعات ذات قيمة اقتصادية، والتي يتم تصديرها عالميا، حيث أشار محافظ بني سويف إلى أنه بالفعل تم تطبيق هذه المنظومة وهذه الرؤية في إصلاح منظومة الصرف الصناعي بمنطقة بياض العرب الصناعية، حيث تمت زراعة نباتات مثل: الجوجوبا والنخيل الزينة بالغابة الشجرية، وجاري التوسع في ذلك، مشيرا إلى إمكانية التوسع في مثل تلك المشروعات من خلال التعاون مع الهيئة لتوفير مزيد من فرص العمل.