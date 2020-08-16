شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «القومي للترجمة»: بعض الكتب تضع السم في العسل وتروج لمظاهر مرفوضة مثل «المثلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة علا عادل، رئيس المركز القومى للترجمة، إن هناك بعض الكتب من إصدارات المركز تصدر ولا تبيع إلا عشرات النسخ فقط، كذلك هناك بعض الكتب التي تصدر ولا يتم مراجعتها بشكل جيد، ولذلك فالمركز سوف يعيد تشكيل لجان فحص الكتب.

وأضافت «علا» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالى في برنامج «المساء مع قصواء» عبر قناة «TeN»، أن القرار الجديد الخاص بالتعاقد مع اللجان الفنية لن يسبب وضع رقابى أو قيود على المترجمين، والقرار يخص فقط الأشكال الصارخة الخارجة عن الأعراف، فهناك بعض الكتب تروج لبعض المظاهر الخارجة عن المجتمع العربى والمصرى مثل «المثلية الجنسية».

وتابعت رئيس المركز القومى للترجمة أنها كمترجمة مع عرض وجهة نظر الآخر والتعرف على الثقافات المختلفة، مشددة على أن قرارها لن يكون مصادرا للفكر، لكن هناك بعض الكتب التي تضع السم في العسل وتعرض لقيم تتعارض تماما مع كل القيم المجتمعية والتى من غير المسموح الترويج لها.

وأتمت الدكتورة علا عادل حديثها قائلة أن القرار تجربة، موضحة: «دعونا نجرب القرار، وسنكون على استعداد لنشر أي فكرة قابلة للنقد والعرض والرد عليها».