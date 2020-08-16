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شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بمركز ناصر في بني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المحاسب محمد بكري، رئيس مركز ومدينة ناصر، شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات، أسفرت عن إزالة ورفع العديد من الإشغالات المتنوعة من شوارع وميادين المدينة.
وتم تحرير 9 محاضر إشغال طريق و12 محضر بيئة، وشملت الإشغالات (تاندات مخالفة، كراسي وطاولات، أعمدة، لافتات عشوائية دون ترخيص، تعديات على الأرصفة)، وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية ووسط تأمين الجهات الأمنية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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