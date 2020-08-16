شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يناقش دراسة لتطوير المواقف والأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، دراسة خريجي الدورة التدريبية لـ40 موظفا من ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، التي شملت التدريب والتأهيل على العديد من المجالات والتخصصات، في حضور بلال حبش، نائب المحافظ، ومحمد جبر، أمين عام المجلس الاستشاري للشباب، وهند أحمد، الأمين المساعد للمجلس.

وتناولت الدراسة المقترحة التي تقدمت بها المجموعة بشأن تنفيذ مشروع إعادة توزيع مواقف السيارات والأسواق داخل المدينة العاصمة، ليكون بمثابة نموذج يتم تطبيقه في باقي مدن المحافظة، الذي يتم من خلاله مراعاة عدد من الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية ضمن الخطة والرؤية التنموية للمحافظة، وكذا تحقيق عدد من الأهداف الخدمية والحيوية التي تمس احتياجات ومطالب المواطنين اليومية مثل: السيولة المرورية، الشكل الحضاري، والتيسيرات المقدمة لسهولة الحصول على الخدمة بالشكل اللائق وغيرها.

وأثنى محافظ بني سويف على المقترح، معربا عن سعادته بالروح الجماعية التي لاحظها في فريق العمل، التي أسفرت عن مقترح جيد قابل للتطبيق، مشيدا بسرعة الاستجابة من فريق العمل لتلافي بعض الملاحظات التي أشار إليها في الجلسة الختامية مثل: أهمية التركيز على عنصر الاستدامة، وأهمية أن يكون المقترح قابلاً للتنفيذ من كافة النواحي المالية والفنية والجدوى الاقتصادية والدراسة المجتمعية وغيرها، بما يضمن تحقيق عامل الاستدامة لأي مشروع أو تغيير في مقر خدمة.

من جهته، أشار نائب المحافظ بلال حبش إلى أن هذه الدورة تمثل المرحلة الأولى من تدريب العاملين بالإدارة المحلية، حيث سيتم التوسع في ذلك لتعم الفائدة، وذلك من خلال مراحل وجدول زمني، لتكون هذه المجموعة هي النواة الأولى لإحداث التغيير والتحديث المنشود في منظومة عمل تلك الإدارات، منوها أنه تمت مراعاة التكامل في المادة العملية للمحاور والموضوعات المستهدفة، مشيرا إلى حرص المحافظ على أن يكون بعد التدريب مشروع تخرج أو دراسة عملية بشأن ملف حيوي وخدمي لتقييم الاستفادة من البرنامج التدريبي الذي حصل عليه المتدربون.