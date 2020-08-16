شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ألبان مدعمة ومنشطات جنسية مهربة في حملة على صيدليات بني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، على أهمية استمرار وتكثيف حملات المتابعة الميدانية لمستوى الخدمة الصحية المقدمة بكافة المنشآت الطبية والصيدليات ومخازن الأدوية ،ومواصلة الجهود لمواجهة كافة صور التقاعس أو الإهمال في تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ومكافحة العدوى، ضمن الخطة الشاملة للدولة لمجابهة احتمالية عدوى فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال لقائه وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، السبت، لمناقشة مستجدات الوضع الصحي وإجراءات مجابهة فيروس كورونا، مطمئنا على عدد من الموضوعات والملفات الهامة بالقطاع، حيث أكد وكيل الوزارة أنه في إطار المتابعة المستمرة للمنشآت الخاصة التي تقدم خدمة صحية ومتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، فقد قامت إدارة الصيدلة بقيادة الدكتورة دعاء رمضان بالمرور على 35 صيدلية بمراكز الفشن وبني سويف واهناسيا و10 مخازن للأدوية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الوقاية وعدم المضاربة والاحتكار والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط ألبان أطفال مدعمة محظور تداولها، وأدوية ومنشطات جنسية مهربة وأدوية مستوردة غير مرخص بتداولها في السوق المصري، بالإضافة إلى ضبط أدوية محظور تداولها خارج التأمين الصحي، وأدوية منتهية الصلاحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإحالتها لجهات التحقيق المعنية، حيث شارك في الحملة الدكتور عبدالرحمن صابر، مدير التفتيش الصيدلي، وفريق التفتيش الصيدلي الذي ضم: الدكتور عامر الريدي، الدكتور أيمن جبر، الدكتور جورج إسكندر، والدكتور أمير مكرم، والدكتور مصطفى محمد، والدكتورة سامية أبوالخير، والدكتور عمرو عبداللطيف.