شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: 78 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن العمل مستمر بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وأيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم، مضيفا أن إجمالي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء طبقاً للقانون 17 المعدل بالقانون 1 لسنة 2020 بمدن ومراكز المحافظة، بلغ نحو 78 ألف طلب وتم تحصيل أكثر من 100 مليون جنيه رسوم طلبات التصالح.

وأكد المحافظ ضرورة تضافر كافة الجهود، وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء، لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خلال الفترة الزمنية المحددة، خصوصًا بعد موافقة مجلس الوزراء على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر وحتى 15 سبتمبر المقبل.

التصالح فى مخالفات البناء فى البحيرة

التصالح فى مخالفات البناء فى البحيرة