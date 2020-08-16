- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: 78 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن العمل مستمر بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وأيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم، مضيفا أن إجمالي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء طبقاً للقانون 17 المعدل بالقانون 1 لسنة 2020 بمدن ومراكز المحافظة، بلغ نحو 78 ألف طلب وتم تحصيل أكثر من 100 مليون جنيه رسوم طلبات التصالح.
وأكد المحافظ ضرورة تضافر كافة الجهود، وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء، لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خلال الفترة الزمنية المحددة، خصوصًا بعد موافقة مجلس الوزراء على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر وحتى 15 سبتمبر المقبل.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
96,336
-
تعافي
58,835
-
وفيات
5,141
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ البحيرة: 78 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.