شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدق على قانون بفتح اعتماد إضافي بموازنة 2019-2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 169 لسنة 2020 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020. ونشر القانون فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر السبت. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,336

تعافي 58,835

وفيات 5,141

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