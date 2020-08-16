شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدر قانونا يأذن لوزير المالية بضمان شركة مياة الشرب في القروض والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 168 لسنة 2020، في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه، وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عنها، وذلك لما تتعاقد عليه من مشروعات لتحلية المياه بمناطق الحمام بمحافظة مطروح، وسفاجا، والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، والتعاقد على تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يحددها وزير المالية.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر السبت.
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