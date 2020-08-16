شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ السيسي بالعام الهجري الجديد: نسأل الله أن يعجل برفع البلاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري بالعام الهجري الجديد. وقال وزير الأوقاف، في بيان،السبت: «أسأل المولى (عزّ وجلّ) أن يجعله عام يمنٍ وبركة وأمنٍ وأمانٍ واستقرار على مصرنا العزيزة وعلى أمتنا العربية والإسلامية، وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، كما نسأله سبحانه أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه وسائر بلاد العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه».

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