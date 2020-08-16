شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، السبت، قرارًا باعتبار الخميس المقبل 20 أغسطس إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة رأس السنة الهجرية 1442 هجرية.

ويشمل القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.