شكرا لقرائتكم خبر عن اعتذار لأسر الشهداء.. نقابة الأطباء تصدر بيانا تعتذر خلاله عن نعى عصام العريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النقابة العامة للأطباء، فى بيان أصدرته منذ قليل،: نظراً لما أثير حول نشر خبر وفاة الطبيب وعضو مجلس النقابة الأسبق الدكتور عصام العريان من لغط، فوجب إيضاح أن النشر لم يتم لأي غرض سياسي تنأى النقابة عن الدخول فيه، وتعتذر النقابة عن إثارة مشاعر أسر الشهداء والأطباء الذين تناولوه بتحفظ وأستياء ملحوظ.

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وكانت نقابة أطباء مصر نعت القيادى الإخوانى، عصام العريان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك"، كالآتي: "توفى إلى رحمة الله الدكتور عصام العريان، أمين صندوق النقابة الأسبق، خالص العزاء لأسرته، ونسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة".