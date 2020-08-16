شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بالعام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والشعب المصرى كله بالعام الهجرى الجديد.

وقال جمعة فى بيان اليوم:"اسأل المولى (عزّ وجلّ ) أن يجعله عام يمنٍ وبركة وأمنٍ وأمانٍ واستقرار على مصرنا العزيزة وعلى أمتنا العربية والإسلامية، وعلى المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها، كما نسأله سبحانه أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه وسائر بلاد العالمين، أنه ولى ذلك والقادر عليه". تحتفل وزارة الأوقاف بالهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية يوم الخميس المقبل بعدد محدود من الحضور فى ضوء حرص الوزارة على مراعاة التباعد الاجتماعى وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، بمسجد السيدة زينب رضى الله عنها وأرضاها وسيكون الحضور قاصرًا على عدد محدود من العاملين بالأوقاف وبعض المدعوين من الشخصيات الدينية .

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وفى سياق متصل كلّف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان بأداء خطبة الجمعة القادمة بمسجد النور بالقاهرة عن "الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة"، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف ومنهجها الراسخ فى الدفع بالشباب المتميز من أبنائها فى جميع مناحى العمل العلمى والإدارى، وفِى إطار خطتها واهتمامها الدعوى بجميع مناطق الجمهورية ولاسيما المناطق الحدودية ودعمها بقيادات شبابية متميزة، وأوضحت الوزارة أن موضوع مخالفات البناء وخطرها على الفرد والمجتمع فسيكون موضوع الندوة الثقافية الأسبوعية التى تقام كل ثلاثاء وتذاع على الهواء مباشرة على قناة النيل الثقافية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام .

ومن جهة أخرى انتهت وزارة الأوقاف من وضع تصورها للعودة التدريجية لصلاة الجمعة لمناقشته فى اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء لدراسة التصور واتخاذ القرار المناسب بشأنه بإذن الله تعالى، سائلين الله العلى العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .