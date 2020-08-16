شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الرياضة..الزمالك يهزم المقاصة بهدف قاتل.. وإكرامى يتحدث عن رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الموجز الرياضى لتليفزيون الخليج 365 عدد من الأخبار الهامة على رأسها فوز الزمالك على المقاصة بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت اليوم فى الأسبوع الـ19 بالدورى، ليستعيد ذاكرة الانتصارات بعد تعادله فى المباراة السابقة أمام الاتحاد السكندرى بنتيجة 1-1، وبهذه النتيجة رفع الأبيض رصيده إلى 38 نقطة بينما تجمد رصيد المقاصة عند 17 نقطة، وجاء الهدف بتوقيع حسام أشرف فى الدقيقة 94 من عمر المباراة.

كما تضمن الموجز بيان أصدر شريف اكرامي حارس مرمي الأهلي علي صفحته الشخصيه علي موقع " تويتر" بشأن انتقال رمضان صبحي لاعب الأهلى إلى نادى بيراميدز، فى ظل ارتباط الثنائى بعلاقة نسب.

وقال إكرامي فى بيانه، إن هناك حالة من اللغط الدائر حالياً حول رمضان صبحي مع محاولات الزج باسمه داخل هذا اللغط، لذلك أراد من خلال بيانه توضيح عدد من الحقائق.

وشدد على أن ما يتعلق بملف رمضان ودوافع قراره هو شيء يخصه وهو الوحيد الذي يملك حق الحديث عنه، وهو لا يملك حق التعليق سلباً أو إيجاباً مهما بلغ حجم العلاقة والثقة بينهما، معلنا أنه يمتنع عن ابداء آى رأى بخصوص قرار رمضان.



الموجز الرياضي على تليفزيون الخليج 365

كما تناول الموجز الرياضى، ما أعلنه نادر شوقي وكيل أعمال اللاعبين، عن انتهاء علاقته برمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي السابق، وذلك بعدما قرر الأخير الرحيل عن القلعة الحمراء عقب انتهاء إعارته من هدرسفيلد الانجليزي، مفضلاً الانتقال إلى نادي بيراميدز، وكتب نادر شوقي عبر حسابه الشخصي على تويتر، أنه يتمنى التوفيق لرمضان فى المرحلة المقبلة، مضيفا أنه ليس هناك تجديد لعقد الوكالة برغبة متبادلة بين الطرفين.

وتضمن الموجز خبرا حول كهربا، حيث يعود محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلى لمباريات فريقه المحلية فى الجولة الـ26 من بطولة الدورى أمام الإسماعيلى، والتى لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، حيث تنتهى عقوبة إيقاف اللاعب محلياً بعد الجولة الخامسة والعشرين، بعدما تم إيقافه 10 مباريات محلياً بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك بالإمارات.



موجز الرياضة

واستعرض الموجز الرياضى استعدادات الزمالك لمباراة الأهلى، حيث وضع الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، برنامجا تأهيليا مكثفا ليوسف أوباما مهاجم الفريق، لمحاولة لحاقه بمباراة الأهلي المقرر لها 22 أغسطس الجاري ضمن مباريات الدوري.

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من ناحية أخرى كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الزمالك لن يتنازل عن حقوقه في أى قضية أو ملف مهما كانت الأسباب، وقال إن النجاح فى ملف كهربا جاء بعد تقديم كافة الأوراق والمستندات التي تدعم موقف القلعة البيضاء، موضحًا أن الإيفوارى كوليبالى لاعب الأهلى السابق والنجم الساحلى حاليًا تم عرضه على نادى الزمالك.

ويستعيد فريق الإنتاج الحربى جهود لاعبه محمد بازوكا، مدافع الفريق، فى مواجهة المقاولون العرب المقرر لها الاثنين المقبل، بعد انتهاء إيقاف اللاعب الذى غاب عن مواجهة الأهلى .

وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، صفحة مباراة الأهلى التى أقيمت مساء أمس وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

ويبدأ الإنتاج الحربى بداية من اليوم الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها مساء الاثنين المقبل، ومن المقرر أن يخضع لاعبو الانتاج الحربى وجهازهم الفني والادارى لمسحة كورونا استعداداً لمواجهة المقاولون طبقاً لتعليمات اللجنة الطبية بإتحاد الكرة.

كما تناول الموجز خبرا خضوع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان لإجراءات المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، عصر اليوم ، استعداداً لمواجهة الأهلي بعد غد الاثنين بالجولة 20 من مسابقة الدوري العام ، وكان أسوان قد تعادل مؤخراً مع نادى مصر بهدف لمثله، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس على ملعب اتحاد الشرطة ضمن منافسات الجولة 19. ويحتل أسوان المركز الـ 13 في مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة.



لاعبو أسوان - الموجز الرياضي

ومن أخبار الرياضة العالمية ، قرر مسئولي فريق بايرن ميونخ الألماني، تغيير خطط مستقبل الكرواتى إيفان بيريسيتش جناح البافارى، بعد الإداء المميز ضد برشلونة، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء أمس، وإنتهت بفوز الأول 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وكان الكرواتى إيفان بيريسيتش قد إنتقل إلى بايرن ميونخ الصيف الماضي، على سبيل الإعارة قادماً من إنتر ميلان، مع وجود خيار لشراء عقده قبل نهاية الموسم، وكان هناك قرار بعدم تفعيل بند شرائه أو تجديد إعارته مجدداً.

وشارك الكرواتى بيريسيتش في إنتصار بايرن ميونخ التاريخي على برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأخيرا تناول الموجز ، ما كشفته تقارير صحفية إنجليزية، عن موافقة نادى هدرسفيلد تاون الإنجليزي، على رحيل النجم المصرى رمضان صبحى، للإنضمام لصفوف فريق بيراميدز، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد نهاية إعارته مع النادى الأهلى.

وذكرت صحيفة "فوتبول إنسيدر" الإنجليزية، أن مسئولى هدرسفيلد تاون، وافقوا على العرض الثانى من نادى بيراميدز، لضم رمضان صبحى، ولكن دون الإشارة إلى قيمة العرض الثاني المقدم من النادى.