شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدق على قانون فتح اعتماد إضافى لموازنة 2019/2020 بقيمة 80 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 169 لسنة 2020 بفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020 بمبلغ 80 مليار جنيه بالباب الثامن "سداد القروض المحلية والأجنبية". ونصت المادة الثانية، من القانون المنشور في الجريدة الرسمية، على أن تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ 80 مليار جنيه. Advertisements وكان مجلس النواب وافق علي القانون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يصدق على قانون فتح اعتماد إضافى لموازنة 2019/2020 بقيمة 80 مليار جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.