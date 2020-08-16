شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصدق على الإذن لوزير المالية بضمان "القابضة لمياه الشرب" بقيمة 3 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 168 لسنة 2020 بالإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة لها، فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة (3) مليارات جنيه وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عنها وذلك لما تتعاقد عليه من مشروعات لتحلية المياه بمناطق الحمام بمحافظة مطروح، وسفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر والتعاقد على تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص ، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية.

نشر القانون في الجريدة الرسمية، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.