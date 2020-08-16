شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف تفاصيل قرار إجراء تحليل الـpcr للقادمين من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن إمام مدير عام الحجر الصحى لوزارة الصحة والإسكان، إنه من المكتسبات التي شهدتها مصر خلال الفترة الراهنة هو قلة الإصابات بفيروس كورونا، موضحا أن الوزارة تسعى للحفاظ على هذا المكتسب وجعل مصر خالية من الإصابات بفيروس كورونا من خلال فرض على القادمين من الخارج عمل تحليل pcr، قبل المجيء لمصر بـ72 ساعة.

وأضاف مدير عام الحجر الصحى لوزارة الصحة والإسكان، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الوزارة تسعى لحماية المصريين من أى قادم من الخارج قد ينقل العدوى الى المصريين، وبالتالي تم اتخاذ قرار بحظر دخول أى من القادمين إلى مصر إلا بعد إجراء تحليل pcr، قبل المجئ بـ72، وتم بدء التنفيذ القرار من اليوم.

وأوضح مدير عام الحجر الصحى لوزارة الصحة والإسكان، أن هذا القرار يخضع للتقييم طوال الوقت وفقا للمخاطر، حيث قد يتغير هذا القرار وقد يزيد أو يقل حسب الظروف، مشيرا إلى أنه تم استثناء هذا القرار للقادمين إلى المدن الساحلية مثل مرسى مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء، حيث لن يشترط إجراءهم لتحليل pcr.