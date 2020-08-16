شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: إنشاء 7 جامعات أهلية حديثة.. وكلية طب جديدة بجامعة جنوب الوادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقدم دعما كبيرا للتعليم العالى، مشيرا إلى أن هناك دعما غير مسبوق للتعليم العالى والبحث العلمى، موضحا أن هناك 3 جامعات تكنولوجية بدأت فيها الدراسة، كما أن هناك 3 جامعات حكومية بدأت الدراسة بها، بجانب بدء الدراسة بـ4 جامعات أهلية دولية في العلمين والجلالة بفرعيها الاثنين والمنصورة الجديدة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه تم تفويض اللجنة العليا بوزارة التعليم العالى لتحديد عدد المقبولين، حيث بدء تقديم المرحلة الأولى للتنسيق الجامعى وفتح باب التسجيل للمرحلة يوم 22 أغسطس الجارى وتنتهى فى 26 أغسطس الجارى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، أن هناك فارقا كبيرا بين الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق، وكذلك الحد الأدنى للتقديم في الجامعات، موضحا أنه يتم متابعة تنفيذ استراتيجية التعليم فى العام الجديد، بجانب متابعة التعليم الهجين وهو الربط بين الحضور إلى الجامعة والتعليم عن بعد وهو ما يتطلب المتابعة بشكل دورى.

ولفت المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إلى أنه سيجرى إنشاء 7 جامعات أهلية جديدة ويبدأ العمل بها، موضحا أن الجامعات الأهلية تتبع الجامعات الحكومية وهى أسيوط وبنها وبنى سويف وأسوان والمنصورة والمنيا، موضحا أنه تم اتخاذ إجراءات لإنشاء كلية طب جديدة بجامعة جنوب الوادى.